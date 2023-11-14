В Барнауле продают квартиру за 11 млн рублей в доме клубного типа. Она располагается по адресу ул. Никитина, 88.

В доме клубного типа который состоит всего из 17 квартир продается жилище за 11 млн рублей.

Клубный дом – это престижный малоквартирный жилой комплекс. Отличительной особенностью является малое количество этажей, на каждом из которых располагается по четыре квартиры. Часто встречаются варианты, когда весь этаж занимают всего два хозяина. Это планировочное решение гарантирует максимальное уединение в мегаполисе. Только такой дом может стать настоящим клубом, в котором все жители знают друг друга.

Общая площадь четырешки 141,9 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 77,5 тыс. рублей. Можно сказать, что квартира евро пятикомнатная, так как кухня 17 кв.м и четыре изолированные комнаты.

На полу положен натуральный мозаичный паркет - редкость на сегодняшний день, не скрипит на стяжке. А на лоджии располагается мрамор.

Сама квартира двухуровневая, занимает 3-4 этажи.

Владелец отмечается, что кладовка и погреб имеются.

Сам дом - кирпичный. Шиpина cтeны 90 cм, выcoтa потoлкa 3,2 м.

В доме круглоcуточная oxрaнa, консьерж, видеонаблюдение.

Рядом есть все нужно для жизни: торговые центры, магазины, школы, детсад, рестораны, салоны красоты, медцентры, развлекательные, образовательные и культурные организации.

Ранее сообщалось, что огромный коттедж в готическом стиле с солярием продают в Барнауле за 60 млн рублей.