В бывшем недострое «СтройГАЗа» в Барнауле продают дорогущие офисы

В новом бизнес-центре «Терминал» на ул. Пролетарской, 98 продают офисные помещения. Здание будет примыкать к 11-этажной Межрайонной инспекции Налоговой службы и станет частью архитектурного ансамбля. Подробнее об объекте и ценах — в материале altapress.ru.

«Терминал» - четырехэтажное здание со стильным «премиум-лобби», которое появится в городе благодаря реконструкции недостроя. Двухэтажной кирпичной коробке, которую еще в конце нулевых после прекращения финансирования бросила компания «СтройГАЗ», в прошлом году исполнилось 14 лет.

Сейчас она изменилась. По проекту мастерской Владимира Золотова (который, кстати, был одним из разработчиков первоначального здания), в объекте должны были сохранить все несущие элементы, перекрытия и лестницы. Но часть кирпичной кладки, которая заполняла каркас, судя по внешнему виду объекта, демонтировали: строители меняют оконные проемы.

В будущем здание вырастет до четырех этажей. Первый — станет холодной парковкой на 22 автомобиля. На следующих — офисные помещения со свободной планировкой, санузлы.

Фасады облицуют фиброцементными панелями, цвет которых будет отсылать к соседнему зданию налоговой. Разрешение на строительство действует до 28 октября 2025 года.

Что предлагают покупателям

Помещения продавцы передают в формате Shell and Core: только бетонная стяжка, стеклопакеты, подведенные коммуникации. То есть это чистый лист, который новый владелец может полностью подстроить под себя. Есть возможность заказать отделку и у застройщика.

Цена квадратного метра, в зависимости от конфигурации, стартует от 125 тыс. рублей (по данным портала «Алтайская недвижимость», средняя стоимость офисных помещений в Барнауле — 66 тыс. рублей за кв. м).

Проект здания на ул. Пролетарской, 98. Мастерская Золотова

Сейчас менеджеры занимаются продажей крупных помещений. Например, можно выкупить сразу этаж — 1,5 тыс. кв. м.

Известно, что кабинеты будут также сдавать в аренду.

Как отмечают продавцы, центр находится в одном из самых престижных и современных бизнес-кварталов Барнаула. В пешей доступности — магазины, фитнес-залы и рестораны.