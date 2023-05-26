В Барнауле раскритиковали проект здания с фасадами из параллельных реальностей

На Павловском тракте, 333 планируют построить здание для ремонта автомобилей. Фасад главного корпуса архитекторы выполнили сразу в двух разных стилях, что не пришлось по вкусу экспертам градостроительного совета. Почему — расскажем в материале altapress.ru.

Проект выполнила компания «Структура». Он предусматривает строительство двух двухэтажных зданий. В первом корпусе разместят офис, санитарно-бытовые помещения и склад. Во втором — то же самое, только без офиса.

6 тыс. кв. м — площадь участка.

Наружные стены выполнят из сэндвич-панелей и облицуют фасадными кассетами и линеарными панелями.

«Здания решены в современном минималистическом стиле, который отличается максимальной функциональностью и элегантным декором», - сказал архитектор проекта Антон Копылов.

Часть первого корпуса будет темно-серой. В выборе цвета опирались на внешний облик ближайших зданий — Lada-центра и др. Второй корпус полностью белый.

«Темно-серый — хорошо контрастирует с окружающей средой и выделяет объект, как главное здание», — сказал Антон Копылов.

Проект здания на Павловском тракте, 333. «Структура»

Эксперты не согласились с решением сделать части одного и того же фасада главного корпуса разными.

«Нет ни смещений, ни разницы в высоте. Выглядит будто темное здание — существующее, а белое — пристроечка. Нужно делать в едином стиле и не отделять», - сказал архитектор Сергей Шадрин.

«Как воспринимаются цвета — черный всегда «дальше», чем белый. Два объема не живут вместе, их незачем разбивать на два блока. Просто кашей воспринимается», - добавил архитектор Александр Деринг.

Также эксперты поинтересовались, почему на презентации не представили транспортную схему.

«Мы ориентируемся на грунтовые проезды. Предлагать новые дороги — не наша работа, мы проектируем на отведенном участке», - ответил Антон Копылов.

В области пересечения красных линий задумали создать сквер.

Проект здания на Павловском тракте, 333. «Структура»

Зампредседателя совета Антон Воробьев предложил развернуть второй корпус фасадом к перспективной ул. Звездой, чтобы здания встали и образовали букву «г».

Неверным градостроительным решением архитектор Владимир Золотов назвал строительство двух корпусов параллельно друг другу.

Проект отправили на доработку.