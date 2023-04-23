Четырехкомнатную квартиру с графическим дизайном продают за 9,7 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Анатолия, 6 неподалеку от реки Обь. Объявление размещено на «Авито».

В Барнауле продают графическую четырешку для большой семьи за 9,7 млн рублей

Квартира очень просторная — ее площадь составляет 123 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 78,8 тыс. рублей.

Четырешка двухуровневая и занимает два последних этажа — пятый и шестой. Она расположена в кирпичном доме 1995 года постройки. Владельцы уверяют, что дом теплый. Есть свое ТСЖ, благодаря чему у жильцов низкие коммунальные платежи.

В квартире есть просторная гостиная, небольшая кухня, спальня с гардеробной, две ванные комнаты с санузлами и три детские комнаты. Последние можно оборудовать под спальни для гостей или организовать рабочий кабинет.

Комнаты в квартире оформили в светлых тонах. Пол выложили ламинатом и плиткой. В гостиной стены обклеили обоями с рисунками городских пейзажей.

Рядом с домом расположены детский сад № 11, школа № 1, вузы и парк. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, кафе, рестораны, медицинские учреждения.