Большую трехкомнатную квартиру с разноцветными комнатами продают за 17 млн рублей в Барнауле. Она находится на Приречной улице, 2А. Объявление размещено на «Авито».

В Барнауле продают большую эстетичную трешку на берегу Оби за 17 млн рублей

Трешка может похвастаться большими размерами — 130 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь немало — 130 тыс. рублей.

Квартира находится на 14 этаже из 16 в кирпичном доме 2018 года постройки. Отсюда открывается прекрасный вид на реку Обь.

В квартире сделали дизайнерский ремонт, в каждой комнате есть своя изюминка. На кухне темно-синий гарнитур сочетается с бежевыми стенами. В кабинете установили подвесное кресло и уставили мягкими подушками, которые придают уют.

В ванной комнате сочетаются изумрудный цвет стен и мраморная отделка душевой кабинки. Спальня родителей и детская комната украшены фотообоями.

В квартире есть два санузла, место под кабинет, две гардеробные комнаты, просторный зал, панорамные окна в одной из спальне.

Рядом с домом расположены кафе, рестораны, продуктовые магазины.