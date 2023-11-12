13 ноября
﻿
Недвижимость

Уютную усадьбу посреди леса продают в Барнауле за 90 млн рублей

В Барнауле продается уcaдьбa в закрытoм oхpаняeмoм пocелкe. Она расположена по адресу ул. Горнолыжная.

Уютную усадьбу посреди леса продают в Барнауле за 90 млн рублей.
Уютную усадьбу посреди леса продают в Барнауле за 90 млн рублей.
«Авито»

В состав усадьбы входит:

- Коттедж 443,8 кв.м. Этажность: 1. Подземная этажность: 1.

- земельный участок 19,5 соток

- гараж на 4 автомобиля

- баня

- уличный бассейн

Первое, на что обращаешь внимание - обилие зелени, шикарный ландшафтный дизайн и большое количество хвойных деревьев. Аромат хвойного леса, свежий воздух от реки Обь и пение птиц по утрам – настоящая ценность этого места.

На первом этаже расположена просторная и светлая кухня-гостиная с витражными окнами,взрослая спальная комната со своей гардеробной и сан.узлом, две детские спальные комнаты с гостевой (игровой) комнатой и сан.узлом.

В Цокольном этаже имеется SРА-зона-сауна и санузел, две гардеробные комнаты, постирочная, хоз.комната, две гостевые комнаты, газовая котельная.

На земельном участке расположена просторная русская баня из кедра, в которой имеется парилка, мойка, санузел и две зоны отдыха. В баню заведено газовое отопление.

Так же за домом расположена небольшая теплица.

Владелец отмечает, что вы никогда не услышите здесь шум машин.

Вся территория огорожена, установлены входные двери и автоматические сдвижные ворота.

До центра города семь минут на автомобиле по прекрасной асфальтированной дороге.

Инфраструктура: Барнаульская классическая школа, лицей №2; детские сады №80, «Минилэнд», «Сказка»; продуктовые (Мария-ра, Магнит, Ярче, Аникс, Красное&Белое, Бристоль, Черри-Мерри) и хозяйственные магазины в шаговой доступности.

Ранее сообщалось, что минималистичную квартиру для любителей гор продают в Барнауле за 8,5 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость