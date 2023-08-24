Квартира располагается в самом центре города на улице Чкалова, 89. Объявление выставили на "Авито"

Уютную трешку в центре Барнаула продают за 7,7 млн рублей

Трехкомнатная квартира, находящаяся на третьем этаже имеет общую площадь 63 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 122 тыс. рублей.

Сам дом построен из кирпича 1982 года постройки имеет 9 этажей.

В квартире ремонт сделан в светлых тонах. На кухне стоит очень милое обеденное место.

Будущим жильцам останется кухонный гарнитур, диван, кондиционеры и встроенная мебель.

"Рядом с домом гимназия № 27, детский сад, несколько торговых центров. Большой выбор продуктовых магазинов, мест для отдыха, детских площадок." - добавляет продавец.



Также в центре удобная транспортная развязка в любой район города.

Ранее altapress.ru писал, что трешку с интерьером в стиле дворцовой классики продают в Барнауле за 7,1 млн рублей.