Трехкомнатную квартиру с лесной кухней продают за 10,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Лазурная, 9. Объявление разместили на "Авито".

Уютную квартиру с красивыми рассветами и закатами продают в Барнауле за 10,5 млн рублей.

Площадь квартиры составляет 93,6 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 112 тыс. рублей.

Во дворе есть охрана, установлено видеонаблюдение на домах и подъездах.

Теплая трешка находится на 9 этаже из десяти. Кирпичный дом построен в 2007 году.

Внутри сделан хороший ремонт: межкомнатные двери из натурального дерева, пластиковые окна и широкие подоконники, утеплённый балкон с тройным остеклением. В спальнях - натяжные потолки, в остальных комнатах - гипсокартон. На полу постелен ламинат.

По словам владельцев, соседи не шумные и дружные.

Инфраструктура хорошо развита - рядом много торговых центров, спорткомплекс, много детских площадок.

Ранее сообщалось, что квартиру с огромной гостиной и необычной планировкой продают за 11,5 млн рублей в Барнауле.