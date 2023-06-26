Большой уютный коттедж среди реликтовых сосен продают за 40 млн рублей в Барнауле. Он находится на Змеиногорском тракте, 102/6.

Уютный коттедж среди реликтовых сосен продают за 40 млн рублей в Барнауле

Дом весьма просторный - его площадь составляет 215 кв. м. Цена одного "жилого квадрата" - 186 кв. м.

Коттедж построили в 2009 году из кирпича и дерева. Дом находится в элитном поселке Барнаула "Серебряный Бор". Он известен своими могучими реликтовыми соснами.

"Непосредственная близость поселка к центру города делает его крайне привлекательным для тех, кто хочет жить на земле и ценит блага городской жизни", - отмечают продавцы.

Коттедж двухэтажный. На первом этаже расположена кухня-гостиная с обеденной зоной. Здесь сделали витражное остекление. Также на этаже есть большой зал для приема гостей, отдельная гардеробная, гостевой санузел и котельная.

Второй этаж занимают три спальни, просторный зимний сад - так же с витражным остеклением - и ванная комната. Между этажами - красивая деревянная лестница.

Также есть дополнительный цокольный этаж. Здесь владельцы оборудовали овощехранилище с системой для поддержания постоянной температуры.

К дому прилегает участок в 10 соток. Здесь стоят гараж на два автомобиля, надворные постройки для хранения садового инвентаря, баня и зеленая зона для отдыха.