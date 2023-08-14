16 августа
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Недвижимость

Уютный домик с замечательными соседями продают за 18,5 млн рублей в Барнауле

Двухэтажный дом на участке в десять соток продают за 18,5 млн рублей в Барнауле.

Дом за 18,5 млн рублей продают в Барнауле.
Дом за 18,5 млн рублей продают в Барнауле.
"Авито"

Район расположения - Ленточный бор, до города семь км.

Комнат в доме - три. Площадь - 94 кв. м., два этажа. Построен в 2014 году из бруса.

Для отдыха есть бассейн и баня - полноценный двухэтажный дом, в котором есть своя кухня и санузел.

Все коммуникации проведены, газовое отопление, гараж. На участке - кустарники, ягоды, цветы, деревья.

Земля находится на территории садового некоммерческого товарищества в Индустриальном районе, но подходит для постоянного проживания с пропиской.

"Замечательные соседи! Это очень важно!" - отмечает автор объявления.

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