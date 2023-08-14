Уютный домик с замечательными соседями продают за 18,5 млн рублей в Барнауле

Район расположения - Ленточный бор, до города семь км.
Комнат в доме - три. Площадь - 94 кв. м., два этажа. Построен в 2014 году из бруса.
Для отдыха есть бассейн и баня - полноценный двухэтажный дом, в котором есть своя кухня и санузел.
Все коммуникации проведены, газовое отопление, гараж. На участке - кустарники, ягоды, цветы, деревья.
Земля находится на территории садового некоммерческого товарищества в Индустриальном районе, но подходит для постоянного проживания с пропиской.
"Замечательные соседи! Это очень важно!" - отмечает автор объявления.