Уютный домик с замечательными соседями продают за 18,5 млн рублей в Барнауле

Двухэтажный дом на участке в десять соток продают за 18,5 млн рублей в Барнауле.

Дом за 18,5 млн рублей продают в Барнауле.

Район расположения - Ленточный бор, до города семь км.

Комнат в доме - три. Площадь - 94 кв. м., два этажа. Построен в 2014 году из бруса.

Для отдыха есть бассейн и баня - полноценный двухэтажный дом, в котором есть своя кухня и санузел.

Все коммуникации проведены, газовое отопление, гараж. На участке - кустарники, ягоды, цветы, деревья.

Земля находится на территории садового некоммерческого товарищества в Индустриальном районе, но подходит для постоянного проживания с пропиской.