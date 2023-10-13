Уютный дом с подсветкой на лестнице продают за 15,8 млн рублей в Барнауле.

Общая площадь трехэтажного дома составляет 200 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 79 тыс. рублей.
Внутри сделан свежий ремонт. Вся встроенная мебель и техника достанется новым хозяевам.
Гараж сделан на две машины, а сам участок огорожен. Также залит фундамент под баню.
На первом этaже есть тeплая вeрaндa, просторный кoридop, топочная, гаpдерoбнaя, caнузел и кухня-гостиная с выходом на террасу. Санузел очень красивый и отличается лаконичными деталями. Нет ничего лишнего.
На втором этаже также есть туалет, коридор и три спальни. Отмечается, что в доме есть отапливаемый подвал с трехметровыми потолками.
Инфраструктура достаточно развита - поблизости есть детский сад, школа, автобусная остановка, магазины и аптека.
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