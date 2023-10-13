Дом на участке шесть соток продают в Барнауле за 15,8 млн рублей. Он располагается по адресу микрорайон Авиатор, Теплый переулок.

Уютный дом с подсветкой на лестнице продают за 15,8 млн рублей в Барнауле.

Общая площадь трехэтажного дома составляет 200 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 79 тыс. рублей.

Внутри сделан свежий ремонт. Вся встроенная мебель и техника достанется новым хозяевам.

Гараж сделан на две машины, а сам участок огорожен. Также залит фундамент под баню.

На первом этaже есть тeплая вeрaндa, просторный кoридop, топочная, гаpдерoбнaя, caнузел и кухня-гостиная с выходом на террасу. Санузел очень красивый и отличается лаконичными деталями. Нет ничего лишнего.

На втором этаже также есть туалет, коридор и три спальни. Отмечается, что в доме есть отапливаемый подвал с трехметровыми потолками.

Инфраструктура достаточно развита - поблизости есть детский сад, школа, автобусная остановка, магазины и аптека.

Ранее просторная четырехкомнатная квартира с мраморным камином продают в Барнауле за 23 млн рублей.