Успешный арендатор и вид на Чудотворца. Целый этаж знаменитого офисника продают в центре Барнаула

Третий этаж торгово-офисного центра «Проспект» на пр. Ленина, 39 выставили на продажу за 75 млн рублей. Что предлагают покупателям, узнал altapress.ru.

На пр. Ленина, 39 продают этаж в торгово-офисном центре "Проспект".

Этаж с помещениями общей площадью 1,2 тыс. кв. м. продают целиком, без обременений. Продавец даже готов торговаться.

Сейчас помещения сдают в краткосрочную аренду. Якорный арендатор – гриль-бар Пожарка. С этажа открывается панорамный вид на проспект Ленина с его зеленой аллеей, на памятник Николаю Чудотворцу и храм.

«Проспект» относится к офисным центрам класса «А».

Как преимущество, продавец отмечает транспортную доступность, оригинальный дизайн здания, центральную систему вентиляции и кондиционирования, круглосуточную охрану, систему видеонаблюдения и т.д.

Также добавил, что есть надземный и подземных охраняемый паркинг на 200 автомобилей.

Как рассказал altapress.ru представитель собственника, помещения выставили на продажу в декабре. Добавил, что у каждого этажа в здании есть свой отдельный владелец и больше недвижимости в «Проспекте» у продавца нет.

Известно, что собственник не относится к числу девелоперов.

Буквально за углом, через 400 м от «Проспекта» распродают последние помещения в строящемся бизнес-центре О2. Его адрес – ул. Партизанская, 70.

Проект многофункционального офисного центра О2 на ул. Партизанская, 70-74. Архитектурное бюро «Салют». Проект многофункционального офисного центра О2 на ул. Партизанская, 70-74. Архитектурное бюро «Салют». Проект многофункционального офисного центра О2 на ул. Партизанская, 70-74. Архитектурное бюро «Салют». Проект многофункционального офисного центра О2 на ул. Партизанская, 70-74. Архитектурное бюро «Салют». Проект многофункционального офисного центра О2 на ул. Партизанская, 70-74. Архитектурное бюро «Салют».

Восьмиэтажное здание начали строить в прошлом году, после оживленных дискуссий на заседаниях градостроительного совета.

Летом здесь начали продавать офисы: с ремонтом и без, с просторной террасой и просто панорамным остеклением. Помещения запроектировали площадью от 16 до 510 кв. м.

Самое роскошное предложение уже недоступно для покупки. Это представительский офис на восьмом этаже площадью 510 кв. м. Известно, что его стоимость составляла 68 млн рублей – почти как весь третий этаж «Проспекта».

Остались пять офисов с ремонтом и черновой отделкой в свободной планировке, площадью от 38 до 187 кв. м. Цена – от 7 до 27 млн рублей.

Ранее altapress.ru рассказал, какие необычные квартиры и пентхаусы начали продавать в самом зеленом районе Барнаула.

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