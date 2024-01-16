Тутанхамон и тигры. Что за модную квартирку посуточно сдают в Барнауле

Общая площадь квартиры составляет 15 кв.м. Провести вечер или отдохнуть после долгой поездки двоим точно хватит.
В квартире есть телевизор, интернет, холодильник, стиральная машина и прочие удобства.
Интересное решение придумал хозяин — египетские шторы и тигристый плед. Антураж просто завораживает.
Также владелец уточнил, что в студии есть телевизор. Если взглянуть на него, то можно перенестись назад на 20 лет. Очень приятные чувства ностальгии.
Рядом с домом множество магазинов, а также пекарня и аптека.
До проспекта Ленина пять минут. Владелец отмечает, что есть хорошие скидки на проживание.
Ранее сообщалось, что эстетичную двушку продают в Барнауле за 12 млн рублей.
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