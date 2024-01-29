Цены в «Столичном» как в столице. Что за просторную квартиру рядом с парком продают в Барнауле за 20 млн рублей

Шикapную квaртиpу в престижном жилом комплексе Барнаула продают за 20 млн рублей. Она располагается по адресу ул. 1905 года, 25.

Цены в «Столичном» как в столице.

Общая площадь трешки 88 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 227 тыс. рублей.

В квартире сделан дизайнерский ремонт. При этом внутри присутствует вся мебель.

В кухне-гостиной стоит большой телевизор, а в коридоре идеальное зеркало для любителей наряжаться.

В ванне стоит не только душевая кабина, но и ванная. Купаться можно будет по настроению. При этом стиральная машинка стоит в отдельной комнате и не будет мешать.

Продавец отмечает, что плюсом к квартире имеется индивидуальная бытовая комната, которая расположена на первом этаже.

Расположен ЖК «Столичный» в cамoм ceрдцe Барнаула, рядом находится парк "Изумрудный". Двор дома обустроен, на территории имеется детская и спортивная площадки, а также зона отдыха.

Ранее стало известно, что интерьерный лофт для вечеринок сдают посуточно в Барнауле от 10 тыс. рублей.

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