Цены на новостройки в России упали впервые за год

В России впервые с лета 2022 года снизилась цена на квартиры в новостройках. Об этом сообщают "Известия" .

Эксперты говорят, что по сравнению с предыдущим годом средняя стоимость "квадрата" в новостройках выросла всего на 3,7%, тогда как в 2022-м рост составлял 22,6%, а в 2021-м – 33,6%.

Причина - появление новых проектов, которые влияют на цену уже построенных домов. Также снижается стоимость жилья из-за конкурирования новостроек со вторичкой, цена которой в последнее время снижается.

На вторичном рынке, по словам специалистов, скоро начнется стагнация, а стимулировать покупку квартир можно будет только при помощи введения льготной ипотеки.