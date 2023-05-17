Царскую трешку рядом с Изумрудным парком продают за 14,3 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с видом на озеро парка "Изумрудный" продают за 14,3 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Сизова, 14Б.

Царскую трешку рядом с парком "Изумрудный" продают за 14,3 млн рублей в Барнауле

Площадь трешки составляет 73 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь весьма не дешево - 195 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже из 10 в кирпичном доме 2008 года постройки. Отсюда открывается вид на зеленые деревья и гладь озера в парке "Изумрудный".

Владельцы отмечают низкую квартплату. Она включает в себя оплату дворника, электрика, уборщиц подъезда, видеонаблюдение и консьержа. Также, по словам хозяев, в подъезде живут дружелюбные соседи.

В квартире сделали современный дизайнерский ремонт из качественных материалов. Оформление комнат напоминает стиль дворцовой классики. В комнатах наклеили дорогостоящие обои, а на полу постелили немецкий ламинат.

На кухне поставили роскошный гарнитур из массива дуба и натурального гранита "финский леопард". Некоторые подоконники в доме выполнены из мрамора. Межкомнатные двери также созданы из дуба.

Рядом с домом расположены детские сады, вузы, продуктовые магазины.