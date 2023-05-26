Трехкомнатную квартиру в стиле эко-лофт продают за 25 млн рублей в Барнауле. Она находится на Змеиногорском тракте, 104Г.

Трешку в стиле эко-лофт продают за 25 млн рублей в Барнауле

Квартира достаточно просторная - ее площадь составляет 130 кв. м. Один "жилой квадрата" стоит здесь весьма не дешево - 192 тыс. рублей.

Трешка находится на четвертом этаже из девяти в кирпичном доме. Владельцы отмечают близость соснового бора, который находится практически во дворе.

В квартире сделали дизайнерский ремонт в стиле эко-лофт. Для этого стиля характерно сочетание природных материалов, большого количества зелени и только необходимая мебель.

В квартире есть большая светлая гостиная с выходом в столовую зону и на балкон. Оборудованы отдельные комнаты прачечной и гардеробной. В спальне также есть две скрытые гардеробные.

Дополнительно в квартире есть два балкона - оба утеплены и выходят на разные стороны дома. В каждой комнате и на балконах установлены пульты регулировки отопления.

Во дворе дома обустроены закрытая парковка, три фонтана и большая детская площадка.