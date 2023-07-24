Трешку в современном стиле для комфортного проживания продают за 10,7 млн рублей в Барнауле

Площадь трешки составляет 80,7 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 132 тыс. рублей.
Квартира находится на 13 этаже из 16 в кирпичном доме 2016 года постройки. Данный жилой комплекс относится к популярной гимназии №22, отмечают владельцы.
Владельцы сделали в комнатах современный ремонт. В кухне и других комнатах установили дорогой ламинат. В гостиной сделали сатиновый потолок.
Сердцем квартиры стала просторная гостиная, совмещенная с кухней. Она оснащена европейской бытовой техникой. Комната включает в себя столовую, зону отдыха, электрокамин. Отсюда есть выход на лоджию с панорамным остеклением.
Спальня выполнена в спокойных тонах. В детской комнате сделали дизайнерский ремонт. Главная изюминка комнаты - стена из клинкерного кирпича.
Владельцы оставляют почти всю мебель и технику.
"Покупая данную квартиру, вы приобретаете себе комфортную жизнь в самом центре города, где в шаговой доступности есть все самое необходимое!" - заявляют хозяева квартиры.