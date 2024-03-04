5 марта
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Недвижимость

Трешку с собственной барной стойкой продают в Барнауле за 12,5 млн рублей

Трешку в кирпичном доме 2009 года застройки продают в Барнауле за 12,5 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Пролетарская, 60А.

Трешку с собственной барной стойкой продают в Барнауле за 12,5 млн рублей.
Трешку с собственной барной стойкой продают в Барнауле за 12,5 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь квартиры 120 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 104 тыс. рублей.

В квартире сделана и узаконена уникальная перепланировка: две отдельных комнаты и огромный зал, объединенный с кухней.

Также внутри есть два сан.узла, две больших утепленных лоджии.

При этом в квартире сделан хороший ремонт.

"По желанию покупателя остается вся мебель и техника", — отметил продавец.

Территория двора — закрытая, также есть консьерж.

Ранее сообщалось, что в Дубае продают плавучий дом посреди моря за 136 млн рублей.

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