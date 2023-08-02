Трешку с изящной спальней в стиле Барби продают за 8,1 млн рублей в Барнауле

Уютная квартира в Индустриальном районе Барнаула на улице Малахова, 143 продается за 8,1 млн рублей.

Общая площадь квартиры составляет 68,4 кв.м. Стоимость одного квадрата - 118 тыс. рублей.

Семейная, светлая квартира, с качественным дизайнерским ремонтом. Также оснащена видеодомофоном и теплым полом в прихожей.

Одна из комнат выполнена в нежном, воздушно-розовом стиле - просто идеально для юной Барби.

Продавец отмечает, что это один из благоустроенных районов Барнаула с удобной транспортной развязкой, развитой инфраструктурой и низкими коммунальными платежами.

В подарок новым хозяевам останется бытовая техника, встроенная кухня и шкафы.