Трешку с изящной спальней в стиле Барби продают за 8,1 млн рублей в Барнауле

Общая площадь квартиры составляет 68,4 кв.м. Стоимость одного квадрата - 118 тыс. рублей.
Семейная, светлая квартира, с качественным дизайнерским ремонтом. Также оснащена видеодомофоном и теплым полом в прихожей.
Одна из комнат выполнена в нежном, воздушно-розовом стиле - просто идеально для юной Барби.
Продавец отмечает, что это один из благоустроенных районов Барнаула с удобной транспортной развязкой, развитой инфраструктурой и низкими коммунальными платежами.
В подарок новым хозяевам останется бытовая техника, встроенная кухня и шкафы.