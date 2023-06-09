Трехкомнатную квартиру в стиле дворцовой классики продают за 10,5 млн рублей в Барнауле. Владельцы заявляют, что дизайн комнат был разработан одним из лучших мастеров города. Квартира находится на Комсомольском проспекте, 44.

Трешку с дизайном от лучшего мастера Барнаула продают за 10,5 млн рублей

Площадь царской трешки составляет 72,4 кв. м. Один "жилой квадрат" обойдется будущему владельцу в 145 тыс. рублей.

Квартира находится на четвертом этаже из девяти в кирпичном доме. Владельцы отмечают, что в доме есть своя котельная и регулируемое отопление в сезон холодов, благодаря чему жильцы выгодно оплачивают коммунальные платежи. Еще один плюс - круглый год подача горячего водоснабжения.

Продавцы заостряют внимание на уникальном номере квартиры - пр. Комсомольский 44, 4 этаж, кв. 44.

В комнатах сделали свежий ремонт с элементами дворцовой классики. Здесь высокие трехметровые потолки и панорамные окна, которые выходят на солнечную сторону. Отсюда открывается прекрасный вид на огни ночного города.

Интерьер в квартире выполнен из дорогостоящих материалов. В ванной комнате поставили мраморную столешницу из редкого камня и дорогой санфаянс. В спальнях установили кондиционеры премиум-класса. На кухню купили огромный гарнитур. Между комнатами поставили деревянные двери.

Придомовая территория благоустроена зонами отдыха, детской и спортивной площадками.