Трехуровневую квартиру с шикарным видом на город продают в Барнауле за 18,5 млн рублей. Она располагается по адресу пр-т Ленина, 103А/39.

Трехуровневую квартиру с кинотеатром продают в Барнауле за 18,5 млн рублей.

Общая площадь квартиры 168 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 110 тыс. рублей.

Пятикомнатная видовая квартира в трех уровнях, в теплом кирпичном доме находится в самом центре города.

Из окон данной квартиры открывается великолепный вид на город.

На первом уровне расположены большая кухня с лоджией, гостиная, прихожая, большая ванная комната, прачечная и две спальни с лоджиями.

На втором уровне: кинотеатр, санузел и спальня.

Трехуровневую квартиру с кинотеатром продают в Барнауле за 18,5 млн рублей. "Авито"

В квартире имеется:

четыре лоджии;

четыре кондиционера;

водонагреватель 100 л;

стиральная и сушильная машины;

большие панорамные окна

Высота потолков три метра, а на втором уровне 4,3 м.

В стоимость входит вся встроенная мебель и техника, а также вся мягкая мебель.

Ранее сообщалось, что квартиру с зеленым балконом продают в Барнауле за 7,7 млн рублей.

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