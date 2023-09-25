Трехкомная квартира со звездами на потолке продается в Барнауле за 10,9 млн рублей.

Общая площадь квартиры 103 кв. м. Один жилой квадрат тут обойдется в 105 тыс. рублей.
Трешка располагается на девятом из 12 этажей в монолитно-кирпичном доме 2014 года застройки.
Шикарная кухня объединяется с гостинной, где висит большая плазма. А окно, объединяющее все это, позволяет наблюдать красивые закаты из любой точки комнаты.
Также в этой зоне висят очень милые звездочки, которые будут радовать глаз по вечерам.
В квартире есть два санузла. Один из них с джакузи.
Владелец отмечает, что вся мебель останется на своих местах.
Расположение дома очень удобное. Вокруг есть много магазинов, садики, школы и парк.
Ранее мы рассказывали, что за евротрешку в стиле "гранж" продают в Барнауле за 17 млн рублей.