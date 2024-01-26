Трешку со свежим евро ремонтом продают в Барнауле за 22 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Приречная, 2А.

Трехкомнатную квартиру с панорамным видом на Обь продают в Барнауле за 22 млн рублей.

Общая площадь квартиры 130 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 169 тыс. рублей.

B квaртиpе есть прocтopнaя гocтиннaя, совмещеннa c кухней.

Также в трешке есть две спальни. В однoй из них рacполoжeн свой санузел. Также есть вмecтительнoe гаpдeрoбнoe помещeниe и тренажерная зона.

Комнаты изолированные с расположением на разные стороны дома.

Ремонт сделан просто шикарный. Кухня не сливается с белыми стенами, а выделяется своим цветом.

Каждого покорит панорамный вид из окон во двор, а также в сторону Оби. Утром можно встреть рассветы, а вечером провожать закаты.

Владелец отмечает, что в стоимость квартиры входит: кухонный гарнитур, вся корпусная и мягкая мебель, бытовая техника.

На территории есть ухоженный двор, современные детская и баскетбольная площадки, а также видеонаблюдение.

При этом не нужно думать, где оставить машину — в доме есть теплая подземная парковка.

Ранее сообщалось, что романтичную однушку в стиле Шебби-шик посуточно сдают в Барнауле.

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