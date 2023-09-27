Трехкомнатную квартиру с огромными потолками и стильными люстрами продают в Барнауле за 11,9 млн рублей.

Общая площадь трешки 71 кв.м. Один жилой квадрат тут стоит 169 тыс. рублей.
В квартире идеальная планировка квартиры, в которой предусмотрены большая ванная, две спальни с большим пространством и множеством шкафов для хранения.
Бонусы:
- кухонный стол с каменной столешницей;
- встраиваемая рожковая кофемашина;
- измельчитель пищевых отходов;
- система фильтрации питьевой воды;
- стирально-сушильная машина Gorenje.
Также сделан дизайнерский ремонт: широкоформатный керамогранит, дорогая немецкая сантехника, стены под покраску и декоративку и тд.
Кухня выполнена из лдсп марки Egger с крашенными фасадами и дорогой фурнитурой. На кухне встроена фильтрационная система для питьевой воды.
Рядом с домом развитая инфраструктура. Все торговые центры, магазины, садики и школы в пешей доступности.
Ранее что за лесные апартаменты сдают в Барнауле за 2,5 тыс. рублей в сутки.