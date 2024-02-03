Евротрешку с хорошим ремонтом продают в Барнауле за 10,9 млн рублей. Она располагается по адресу ул. 65 лет Победы, 22.

Трехкомнатную квартиру с лаконичным ремонтом и освещением продают в Барнауле.

Общая площадь квартиры 76 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 144 тыс. рублей.

Трешка располагается на 10 этаже 14-ти этажного дома.

Окна выход на солнечную сторону, поэтому дома всегда будет светло и тепло.

Интерьер привлекает своей лаконичностью. Кухня отдает приятными тонами, и дерево хорошо сочетается с черными фасадами. При этом сама квартира достаточно светлая за счет белых стен и хорошего освещения.

Также внутри есть большой балкон, с которого можно смотреть на город. B вaннoй-комнате сделан тeплый пoл.

Продавец отмечает, что межкомнатные стены сделаны из кирпича.

Новым владельцам останется почти вcя тeхника и мебель.

В доме есть консьерж и охрана. При этом расположение дома отличное: рядом находится Лента, спортивные секции, школы, садики, кафе.

Ранее сообщалось, что двушку с прозрачной комнатой продают в Барнауле за 8,5 млн рублей.

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