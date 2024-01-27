28 января
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Недвижимость

Трехэтажную квартиру с домашним кинотеатром продают за 19 млн рублей в центре Барнаула

Трехуровневую квартиру на ул. Короленко, 91 продают за 19 млн рублей. Объявление разместили на "Циан".

Трехэтажную квартиру с домашним кинотеатром продают за 19 млн рублей в центре Барнаула.
Трехэтажную квартиру с домашним кинотеатром продают за 19 млн рублей в центре Барнаула.
"Циан"

Квартира площадью 300 кв. м располагается на третьем этаже пятиэтажного дома.

На первом этаже есть кухонная зона и комната для приема гостей, а также большой балкон, который соединяет три комнаты.

На втором этаже спальня, гардеробная, комната отдыха. На третьем этаже располагается спортзал и домашний кинотеатр.

На всех этажах есть кладовые комнаты, а на первом и втором — санузлы.

Ранее мы показывали желто-голубую однушку на берегу Оби с местом под яхту за 6 млн рублей.

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