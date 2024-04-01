1 апреля
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Недвижимость

Трехэтажный коттедж в элитном барнаульском поселке продают за 105 млн рублей

Огромный дом продают в Барнауле за 105 млн рублей. Он располагается по адресу пр. Горнолыжный, 35.

Трехэтажный коттедж в элитном барнаульском поселке продают за 105 млн рублей.
Трехэтажный коттедж в элитном барнаульском поселке продают за 105 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 593,7 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 176,8 тыс. рублей.

Дом имеет четыре спальных комнаты, три санузла, большие и удобные гардеробные, гостевые комнаты, просторную гостиную и большую кухню с встроенной бытовой техникой, кабинет, игровую, постирочную комнаты.

Отмечается, что красоту фасада усиливает натуральный камень. Коттедж подходит для комфортной жизни большой семьи.

В подвале расположена детская игровая комната, санузел, постирочная, также имеется техническое помещение (прачечная), два складских
помещения — одно из них с принудительным охлаждением.

На ухоженной территории в 13 соток реликтового соснового бора выполнен ландшафтный дизайн, разбиты цветники, 20-летние плодоносящие кедры, приманивающие обителей леса своими шишками.

Трехэтажный коттедж в элитном барнаульском поселке продают за 105 млн рублей.
Трехэтажный коттедж в элитном барнаульском поселке продают за 105 млн рублей.
"Авито"

Почва богата спорами грибов.

"Вековая грибница со времен ледникового периода дает большой урожай съедобных грибов после летнего дождика", — подчеркивает продавец.

Посреди ухоженного зеленого газона проложены дорожки из террасной доски. Отдельная детская площадка с качелями, песочницей и детским городком находится напротив дома.

Вся территория оснащена системой автоматического полива и ландшафтным освещением.

Ранее сообщалось, что видовую солнечную квартиру с панорамными окнами продают в Барнауле за 11,6 млн рублей.

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