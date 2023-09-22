Трехэтажный дом с огромными цветами на стенах продают в Барнауле за 55 млн рублей.

Общая площадь дома 500 кв м. Один "жилой квадрат" тут стоит 110 тыс. рублей.
На первом этаже дома расположен отапливаемый гараж с выходом в дом и в котельную.
В доме есть уютная гостиная с дровяным камином. По вечерам там можно собираться всей семьей и хорошо проводить время.
На втором этаже расположены три спальни, причем одна с отдельной гардеробной и санузлом.
В подвальном помещении расположена хозяйственная комната, спортивный зал, санузел, душевая, туалет, а также котельная.
Во всем доме сделан очень качественный ремонт.
Коммуникации:
- Индивидуальное газовое отопление (магистральный газ);
- холодная вода - центральная;
- горячая вода – подогрев воды осуществляется от газового котла;
- два бойлера;
- канализация - центральная.
Участок ухожен и благоустроен, высажены шикарные ели и кустарники вокруг дома. Владелец отмечает, что соседи респектабельные, а место само по себе - тихое.
Рядом множество магазинов с качественными товарами и продуктами, кафе и рестораны. В ближайшем окружении развлекательная инфраструктура района: рестораны, школы, садики, фитнес.
Ранее апартаментами с милыми лапками сдают посуточно за 1,7 тыс. рублей.