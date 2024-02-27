Торговую площадь с паназиатской кухней продают в Барнауле за 33,7 млн рублей.

Общая площадь здания 186,7 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 180 тыс. рублей.
Здание расположено в новейшем и перспективном месте нашего города, окруженное новыми кварталами, многоэтажными домами, инфраструктурой, такие как ЖК «Лапландия», ЖК «Шотландия», ЖК «Адалин на Семенова», ЖК «Краски» и другие новостройки окружают предлагаемое помещение.
Характеристики помещения
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Этаж/этажность: 1/17этаж
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Тип дома: кирпичный, 2020 года постройки
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Режим доступа к помещению: круглосуточно
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Количество входных групп: две входные группы с разных сторон
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Электричество: 70Квт
Плюсы помещения состоят в свободной планировке, которая позволяет выполнить любую перепланировку.
Помещение подходит для размещения общепита, торговли, банков, аптек, медицинских, образовательных и косметологических услуг, а также корпоративных офисов компаний и многого другого.
Расположение на первой линии позволяет информировать о заведении всех прохожих и привлекать больше клиентов.
Ранее сообщалось, что магазин-аквариум построят за гаражом в Барнауле.
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