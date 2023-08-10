10 августа
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Недвижимость

Топ-20 застройщиков Алтайского края и другие строительные рекорды

Всего четыре застройщика возводят больше 50% жилья в Алтайском крае - это следует из статистики, опубликованной аналитиками госкорпорации Дом.рф. В целом же жилищным строительством в регионе занимаются 33 компании, которые возводят, по данным на начало августа, - 74 многоквартирных дома. Публикуем рейтинг девелоперов региона и некоторые другие сведения об итогах жилищного строительства в 2023 году.

Новостройки Барнаула на месте частного сектора.
Новостройки Барнаула на месте частного сектора.
Altapress.ru

Сначала - о вводе жилья в эксплуатацию. Здесь наметилось сокращение ввода многоквартирного жилья и, наоборот, увеличение в секторе индивидуальных жилых домов. Эти данные - пока только за первое полугодие.

Ввод жилья Алтайском крае (первое полугодие 2023 года)

Площадь (в кв. м)

К первому полугодию 2022 г.

Доля в общем объеме

Многоквартирное жилье

186 тыс.

минус 30%

62,3%

Индивидуальные жилые дома

307 тыс.

+22%

37,7%

Итого

493 тыс.

минус 4%

100%

Сведения о строящемся жилье - более свежие: на начало августа. Общая площадь строящегося жилья в Алтайском крае - 611 тыс. кв метров. При этом из статистики видно, что застройщики отдают предпочтение квартирам небольшой площади: 77% - «однушки» и «двушки».

Примерно половина строящихся квартир уже продана.

Статистика Дом.рф по Алтайскому краю.
Статистика Дом.рф по Алтайскому краю.
Altapress.ru
Статистика Дом.рф по Алтайскому краю.
Статистика Дом.рф по Алтайскому краю.
Altapress.ru

Ну и, наконец, рейтинг застройщиков.

Топ-20 девелоперов Алтайского края

Номер

Девелоперы

(группы компаний)

Площадь строящегося жилья на 1 июля 2023 года

(в кв. м)

Количество домов

Доля рынка по площади

1.

«Адалин»

113 тыс.

14

18,45%

2.

«Алгоритм»

77 тыс.

8

12,54%

3.

«Жилищная инициатива»

68 тыс.

3

11,12%

4.

СЗ «Шотландия»

51 тыс.

3

8,41%

5.

СЗ «Шодо»

34 тыс.

5

5,64%

6.

«Строительная перспектива»

26 тыс.

3

4,28%

7.

«Горем-3»

22 тыс.

8

3,57%

8.

«Барнаулкапстрой»

20 тыс.

7

3,26%

9.

«Союз»

17 тыс.

1

2,82%

10.

«Регионстрой»

17 тыс.

2

2,72%

11.

СЗ «Аурис»

16 тыс.

1

2,59%

12.

СЗ «ЛЕГИАН»

15 тыс.

2

2,54%

13.

«Сиада»

15 тыс.

1

2,4%

14.

«Сибирия»

12 тыс.

1

2,03%

15.

СЗ «Меридианстрой»

11 тыс.

2

1,74%

16.

СЗ «НВ»

10 тыс.

1

1,69%

17.

«Мотор»

10 тыс.

1

1,68%

18.

СЗ ИСК «Спорт Сити»

9 тыс.

1

1,51%

19.

«Милан»

7 тыс.

1

1,15%

20.

СЗ «Куб»/

СЗ «Т-Строй»

7 тыс./

7 тыс.

1/1

1,1%/1,07%

Источник: Дом.рф, данные на начало августа.

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