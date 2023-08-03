4 августа
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Недвижимость

Тайное становится явным. Altapress.ru публикует схему большого ЖК на узкой улице в центре Барнаула

Компания «ГлавАлтайСтрой» (дочка «Союза») планирует построить объект розничной торговли на ул. Короленко, 110 рядом со своим предполагаемым жилым комплексом.

Короленко, 110.
Короленко, 110.
altapress.ru

Проект магазина рассмотрят на заседании градостроительного совета 3 августа. Площадка уже давно готова под строительство. По словам жителей соседних домов, здание на Короленко, 110 много лет назад попало в программу по сносу ветхого жилья. Сейчас территория окружил новенький забор.

Земли по соседству — ул. Радищева, 30, 32, ул. Короленко, 112а также принадлежат «ГлавАлтайСтрою». В распоряжении altapress.ru оказалась схема предполагаемой посадки многоквартирного дома на углу ул. Радищева и ул. Никитина, выполненная «Союз-проектом».

В схеме обозначены параметры постройки. Известно, что он будет состоять из трех блоков: два 14-этажных и один 17-этажный — он станет угловым высотным акцентом.

Общая площадь участка — 5,2 тыс. кв. м, квартир — 16,4 тыс. кв. м. Их количество — 253. Расчетная численность населения — 558 человек. Обозначили, что требуется строительство подземной парковки.

Схема предполагаемой посадки многоквартирного дома на угле ул. Радищева и ул. Никитина.
Схема предполагаемой посадки многоквартирного дома на угле ул. Радищева и ул. Никитина.
Предоставлено altapress.ru

Также в схеме указали, что в радиусе 300 метров от территории будущего дома нет детских садов. В пределах 500 метрах есть маленькая школа №13.

Вне зоны застройки на плане оказывается дом на Короленко, 112, жильцы которого давно мечтают его снести. Они также переживают, что с началом строительства многоэтажки их жилье развалится само собой.

По словам собственников, строение должны были уничтожить еще при СССР: в 1989 году его признали не подлежащим ремонту. Поэтому в постройке нет ни канализации, ни водопровода, ни центрального отопления, ни газопровода, в чем мы убедились сами.

Жильцы неоднократно обращались в мэрию, а позже и в администрацию президента России с просьбой подтвердить статус здания и расселить их. Закон требует от собственников заключения независимой (и бесполезной, по их мнению) экспертизы, которая бы обследовала ограждающие элементы и несущие конструкции.

Но, кажется, в этой истории намечается благополучный исход: сейчас собственники Короленко, 112 ведут переговоры с застройщиком и подыскивают варианты для переезда.

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