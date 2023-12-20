21 декабря
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Недвижимость

Таунхаус с шикарной лестницей и уличным камином продают в Барнауле за 35 млн рублей

Продается жилой дом таунхаус в экологически чистом районе Барнаула за 35 млн рублей. Он располагается по адресу Змеиногорский тракт, 104к10.

Таунхаус.
Таунхаус.
"Авито"

Общая площадь дома 270 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 129 тыс. рублей.

Владелец сразу отмечает, что дом находится в чистом районе города. И действительно, территориально он находится прямо около леса.

В отделки использовались качественные строительные материалы.

На первом этаже располагается большая гостиная с выходом в уютный двор, а во дворе стоит большой камин. В коридоре есть большой шкаф-купе из массива дерева.

Уникальная деревянная лестница ведет до третьего этажа.

На втором этаже две большие комнаты. При этом они имеют выходы на балкон. Владелец отмечает, что площадь дома увеличена. На третьем этаже сделана сауна, большое джакузи.

На территории есть удобный гараж на две машины.

Ранее сообщалось, что дом с панорамными окнами и видом на природу сдают в сосновом бору посуточно.

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