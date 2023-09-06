Светлую трехкомнатную квартиру в пастельных тонах продают в Барнауле за 6,3 млн рублей

Уютную трешку с милыми оттенками без ремонта продают в Барнауле за 6,3 млн рублей. Она расположена по адресу Павловский тракт, 307.

Светлую трехкомнатную квартиру в постельных тонах продают в Барнауле за 6,3 млн рублей.

Общая площадь квартиры 61 кв. м. Один жилой квадрат тут обойдется в 104 тыс. рублей.

Евротрешка с новым ремонтом в кирпичном доме в ЖК «Nord» находится на девятом этаже из 18.

Высокий этаж открывает красивый вид на город. Сторона- солнечная, квартира всегда будет светлой и красивой.

Мебель встроена только в ванной комнате, но это дает свободу вашей фантазии, потому что обставить квартиру можно под себя.

Сама территория охраняемая, есть много спортивных площадок как для детей, так и для взрослых. Отмечается, что во дворе много парковочных мест.

Рядом много торговых центров, детский сад, ясли, школа, поликлиника.