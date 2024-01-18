21 января
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Недвижимость

Свадьбы, праздники и именины. Общепит в центре Барнаула продают за 20 млн рублей

Готовый бизнес общепита продают в Барнауле за 20 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Комсомольский пр-т, 19.

Общепит в центре Барнаула продают за 20 млн рублей.
Общепит в центре Барнаула продают за 20 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь здания 380,8 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 52 тыс. рублей.

Владелец отмечает, что это отличный и прибыльный бизнес. При этом здание полностью оборудовано.

Что включает в себя здание:

  • гаpдeрoб
  • два залa
  • две лаундж зoны
  • общaя куxня + гоpячий и холодный цeх
  • два гocтевых сaнузлa + санузел и душ для перcoнaла
  • мoeчная
  • офис
  • комнaта персонала
  • прачечная
  • склад

Задний двор можно эксплуатировать как летнюю террасу. Там можно отмечать свадьбы и различные праздники. Общая вместимость залов около ста человек.

Расположение очень удачное — общепит находится в самом центре города недалеко от Ленинского проспекта.

Ранее altapress.ru рассказывал про коттеджи, которые продают в Барнауле за 21 млн рублей.

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