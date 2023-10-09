Стильную квартиру с хорошим ремонтом продают в Барнауле за 12,9 млн рублей. Она располагается по адресу проспект Красноармейский, 57.

Стильную пятикомнатную квартиру в центре города продают за 12,9 млн рублей в Барнауле.

Общая площадь пятерешки составляет 105,6 кв. м. Один жилой квадрат тут стоит 123 тыс. рублей.

Дом располагается в одной из лучших локаций Барнаула. Внутри сделан индивидуальный дизайнерский ремонт.

Владелец заявляет, что однокомнатная и трехкомнатная квартиры были объединены. В пятерешки есть две спальни, два caнузла, большaя гapдeрoбная, кaбинет. А также зал, большая кухня и две лоджии (одна увеличена).

В ванне есть большая джакузи, где можно будет погреться в зимние дни. А на стильной кухни всегда захочется готовить вкусные ужины.

Лоджии обустроены и утеплены.

Внутри остается вся встроенная техника и мебель. Окна выходят на две стороны.

Двор большой и зеленый, при этом не проездной и имеет детскую площадку.

Возле дома находятся: Гимназия №22 и детский сад №239. В шаговой доступности торговые центры, супермаркеты и удобная транспортная развязка.

Ранее романтичную двухкомнатную квартиру сдают посуточно в Барнауле 3,5 тыс. рублей.