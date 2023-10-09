Стильную пятикомнатную квартиру в центре города продают за 12,9 млн рублей в Барнауле.

Общая площадь пятерешки составляет 105,6 кв. м. Один жилой квадрат тут стоит 123 тыс. рублей.
Дом располагается в одной из лучших локаций Барнаула. Внутри сделан индивидуальный дизайнерский ремонт.
Владелец заявляет, что однокомнатная и трехкомнатная квартиры были объединены. В пятерешки есть две спальни, два caнузла, большaя гapдeрoбная, кaбинет. А также зал, большая кухня и две лоджии (одна увеличена).
В ванне есть большая джакузи, где можно будет погреться в зимние дни. А на стильной кухни всегда захочется готовить вкусные ужины.
Лоджии обустроены и утеплены.
Внутри остается вся встроенная техника и мебель. Окна выходят на две стороны.
Двор большой и зеленый, при этом не проездной и имеет детскую площадку.
Возле дома находятся: Гимназия №22 и детский сад №239. В шаговой доступности торговые центры, супермаркеты и удобная транспортная развязка.
Ранее романтичную двухкомнатную квартиру сдают посуточно в Барнауле 3,5 тыс. рублей.