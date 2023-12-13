Стильный коттедж загородом Барнаула продают за 4,2 млн рублей.

Современный дом отдаленный от городской суеты продают за 4,2 млн рублей. Он располагается по адресу с. Фирсово, микрорайон Рощино, Парковая ул.

Современное, комфортабельное и просторное жилье для вашей семьи ждет вас в этом проекте дома. Его фасад выполнен в контрастной гамме: светлые и гладкие горизонтальные элементы сочетаются с охристо-бархатистыми стенами из тщательно подобранного кирпича.

Такое решение не только гармонично вписывается в природное окружение, но и делает облик дома более интересным и привлекательным.

Линейная структура дома создает легкий контраст с окружающим ландшафтом, придавая проекту дополнительную привлекательность.

Большие площади остекления наполняют помещения естественным светом и воздухом, делая их воздушными и светлыми.



На первом этаже входная группа разделяется на общественную и приватную зоны.

Справа находится эргономичная кухня-гостиная со встроенными функциональными зонами и большими видовыми окнами, а слева - три аккуратные и компактные спальни.

Ранее сообщалось, что современный таунхаус среди леса продают в Барнауле за 15,9 млн рублей.