Стало известно, как выглядит и сколько стоит самый дорогой дом в Алтайском крае

Коттедж находится в селе Новотырышкино недалеко от Белокурихи.

Размеры коттеджа

На территории площадью 11 733 кв.м. (117,33 соток) имеется собственный теннисный корт. Общая площадь коттеджа 975 кв.м. Общая площадь гаража 313.46 кв.м.

Что внутри?

В коттедже пять спален, одна комната для горничной, один обеденный зал, детская комната, бытовое помещение, прихожая.

Вся техника, мебель и свет премиального уровня от лучших мировых производителей.

Есть сауна и комната отдыха.

Отопление и горячее водоснабжение от собственной газовой котельной. Центральный водопровод и собственная скважина.

Центральное электроснабжение. Для резервного бесперебойного электроснабжения используется корейский дизельный генератор «Doosan», работающей полностью в автоматическом режиме. Центральный полив. Местная канализация.

Особенности

Все объекты в собственности физического лица. Низкие налоги и стоимость содержания. Арестов, ограничений или обременений нет.

Вся техника, мебель, оборудование и предметы интерьера (кроме личных вещей) входят в стоимость — в 459 млн рублей.

Как он выглядит?

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