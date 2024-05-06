Двухуровневую квартиру продают в Барнауле за 18,8 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Партизанская, 83.

Стало известно, как выглядит и сколько стоит самая большая квартира в Барнауле.

Общая площадь квартиры 179,8 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 104 тыс. рублей.

На первом уровне располагается просторная прихожая с встроенной гардеробной, кухня-столовая для дружной семьи и душевных посиделок с друзьями. Большая комната отдыха с камином — отличное место релаксации и отвлечения от дневной суеты. Также есть ванная комната с санузлом для гостей, две лоджии с отдельными выходами.

На втором уровне есть спальня с рабочей зоной и еще одна уютная спальня с лоджией, просторная ванная комната с санузлом.

В квартире сделан ремонт по дизайнерскому проекту с использованием качественных импортных материалов. Вся мебель и бытовая техника остаются. Мебель изготовлена из натурального дерева (дуб). Лестница и паркет также из натурального дуба. Изюминка данной квартиры — камин с дымоходом (действующий).

Для детей во дворе оборудована детская площадка. Возле подъезда имеется закрепленное парковочное место. Закрытая охраняемая территория, установлено видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что двушку с собственной террасой и модным душем продают в Барнауле за 10,3 млн рублей.

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