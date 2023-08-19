20 августа
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Недвижимость

Солнечную двушку с огромными подоконниками продают за 7,6 млн рублей в Барнауле

Яркую двухкомнатную квартиру с огромными подоконниками продают за 7,6 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Димитрова, 41/39.

Солнечную двушку с огромными подоконниками продают за 7,6 млн рублей в Барнауле
Солнечную двушку с огромными подоконниками продают за 7,6 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь яркой двушки составляет 70 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит 109 тыс. рублей.

Квартира находится на седьмом этаже из 12 в кирпичном доме 2002 года постройки.

Двушка двухуровневая. На первом этаже расположена кухня, совмещенная с гостиная площадью 33 кв.м и лоджия. Здесь большие окна и вместительные подоконники - на них можно даже лежать и пить кофе.

На втором этаже находится гардероб с удобными стеллажами и совмещенный санузел с душевой кабиной. Здесь есть спальня и балкон с видом на Обь - их окон доносится свежий воздух с реки.

Комнаты оформлены в светлых тонах. Ее украшает интерьер ярких цветов.

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