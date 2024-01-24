Со второй попытки в Барнауле преобразят сумбурную автомойку

На градостроительном совете во второй раз представили проект реконструкции автомойки на Павловском тракте, 52в.

Реконструкция автомойки в гараж на Павловском тракте, 52в.

Архитектор Сергей Бригинский увеличил глубину здания вдвое. Теперь его площадь – 600 кв. м.

Гараж будет представлять собой одноэтажное сооружение со вторым светом. Внутри смогут помещаться 13 машин. Также на участке предусмотрели два парковочных места, одно из которых – для инвалидов.

Планируемый внешний вид объекта остался прежним: графитно-оранжево-белая коробка с панорамным остеклением главного фасада.

Сейчас на месте будущего гаража стоит невзрачная автомойка, аляповато оклеенная рекламой. Новые фасады должны убрать информационный шум в этом месте. А новая реклама, если она потребуется, появится на определенных местах, которые продумал архитектор.

Павловский тракт, 52в. Сергей Бригинский Павловский тракт, 52в. Сергей Бригинский

Члены градостроительного совета посоветовали сделать легкий козырек над входом и поднять площадку у дверей выше уровня дороги.

Проект согласовали.

Самое важное - в нашем Telegram-канале