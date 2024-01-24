Со второй попытки в Барнауле преобразят сумбурную автомойку

Архитектор Сергей Бригинский увеличил глубину здания вдвое. Теперь его площадь – 600 кв. м.
Гараж будет представлять собой одноэтажное сооружение со вторым светом. Внутри смогут помещаться 13 машин. Также на участке предусмотрели два парковочных места, одно из которых – для инвалидов.
Планируемый внешний вид объекта остался прежним: графитно-оранжево-белая коробка с панорамным остеклением главного фасада.
Сейчас на месте будущего гаража стоит невзрачная автомойка, аляповато оклеенная рекламой. Новые фасады должны убрать информационный шум в этом месте. А новая реклама, если она потребуется, появится на определенных местах, которые продумал архитектор.
Члены градостроительного совета посоветовали сделать легкий козырек над входом и поднять площадку у дверей выше уровня дороги.
Проект согласовали.
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