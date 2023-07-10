11 июля
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Недвижимость

Сказочный двухэтажный дом с видом на лес продают за 9,5 млн рублей в Алтайском крае

Двухэтажный дом, словно из сказки, продают за 9,5 млн рублей в Первомайском районе. Он находится в селе Боровиха на Вокзальной улице.

Сказочный двухэтажный дом с видом на лес продают за 9,5 млн рублей в Алтайском крае
Сказочный двухэтажный дом с видом на лес продают за 9,5 млн рублей в Алтайском крае
Авито

Площадь дома составляет 180 кв. м. Цена одного "жилого квадрата" стоит здесь 52,7 тыс. рублей.

Дом построили в 2019 году из кирпича. Толщина стен составляет 600 мм. Коттедж прочно стоит на фундаменте из блоков ФБС. Во время постройки владельцы организовали профессиональную очистку воды, наладили новые электропроводку, водоснабжение и канализацию.

Владельцы отмечают высокую скорость интернета, благодаря оптоволокну. Также установлены газовое отопление, за счет японского котла, и система "умный дом".

"Канализационная яма и дренаж сделаны такого размера, что не требуют откачку воды! За 8 лет ни разу не заполнялась при постоянном большом расходе воды - семья из четырех человек!" - дополняют хозяева.

В доме расположены три спальни, два санузла, хамам, большая кухня и гостиная совмещены. Дополнительно есть прихожая с большим гардеробом и хозкомната.

На участке построены гараж, уличная беседка с мангалом, джакузи с подогревом. Территория дома украшена декоративными елями и кустарниками.

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