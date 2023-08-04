Силикатный призрак прошлого. Почему в Барнауле отвергли проект неэлитного санатория-свечки в советских традициях

Санаторий-профилакторий на ул. Гущина, 151, который раньше переделали в комплекс с апартаментами, может вернуться к истокам, в чем некоторые эксперты градостроительного совета сомневаются. По крайней мере, заявлено, что именно с такой целью к зданию пристроят 12-ти этажную «свечку». Ее проект представили на заседании.

В новом здании, как уточнили разработчики – «Мастерская Золотова» на первом этаже будут лечебные кабинеты, а выше – жилые помещения. Встанет «свечка» на месте столовой.

Заказчик – Ралиф Калимуллин, риелтор, руководитель агентства недвижимости «Ралиф и партнеры».

«(В районе) сложился медицинский кластер. Наряду с лечебными корпусами есть несколько объектов профилактического назначения: например, реабилитация послеоперационных больных и т.л. Функции расширяются, появилась потребность и такого здания», - объяснил для чего нужна пристройка архитектор Владимир Золотов.

Он отметил, что существующую четырехэтажку и фонтан перед ней ремонтируют, приводят в порядок.

Депутат Барнаульской думы Сергея Струченко выразил сомнение, что объект будут строить для санатория, а не апарт-комплекса. Судя по объявлениям в социальных сетях и на других платформах, помещения в четырехэтажном здании до сих пор сдают в аренду и продают, в том числе в ипотеку. Эксперты не заострили на этом внимание, понадеявшись на сознательность и добросовестность заказчика.

Проект санатория-профилактория на ул. Гущина, 151. Мастерская Золотова

Тем не менее, вечером обновленную постройку сверху будет обрамлять архитектурная подсветка. Она будет видна из примыкающего к участку Юбилейного парка.

Что касается самой территории санатория – она «залесована». Чтобы показать архитектуру, на визуализациях намеренно не добавляли деревья, которые сильно перекрывают здания. Эту зелень планируют сохранить.

Также на западной стороне участка хотят сделать проезд для строительной техники, который в будущем может быть пожарным. Но это еще нужно согласовать — путь лежит через охранную зону ЛЭП. Она занимает почти 50% территории.

6,6 тыс. кв. м – площадь участка; 1 тыс. кв. м – площадь застройки; 3 тыс. кв. м – площадь участка в границах охранной зоны ЛЭП.

Кирпичи раздора

Владимир Золотов подчеркнул, что будущий объект окружают в основном больницы (№11, 12, 4 и другие), выполненные в силикатном кирпиче.

Что находится рядом с ул. Гущина, 151. Мастерская Золотова

Поэтому для нового здания и выбрали этот материал. Образ же в одном из вариантов копирует стиль типовой четырехэтажки, к которой и будет примыкать «свечка».

«С большим уважением относимся к классикам архитектуры. Это здание медицинского назначения, где функции давлеют. Принимаем решение поддержать хорошие традиции прошлых веков и считаем, что это правильно», - объяснил Владимир Золотов решение, которое копирует существующее здание.

Этому возразил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников, поинтересовавшись, как можно привести в «божеский вид» здание из силикатного кирпича.

«Только покраска? Может, подойти радикально и что-то современное предложить в новом здании и эту тему перенести на старое? Потому что вид оптимизма не внушает, покраска ничего радикально не решит», - сказал он.

Проект санатория-профилактория на ул. Гущина, 151. Мастерская Золотова

Выступавший снова отметил, что квартал застроен зданиями в одном стиле, в одно время и мастерская считает правильным, не выделять объект ни материалами, ни стилистикой. «Никаких элитных санаториев, которые требует особой архитектуры и отделки, не предполагается».

Архитектор Сергей Шадрин поддержал Четошникова: «По энергоэффективности не пройдет. 100% потребуется утепление фасадов, сами себя в рамки загоняете, трудно будет».

Проект отправили на доработку.