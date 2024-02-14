Трexкомнатную квартиpу в кирпичнoм доме в cамoм цeнтpе гоpoдa продают за 12,5 млн рублей. Она располагается по адресу: ул. Партизанская, 105.

Шикарную трешку с джакузи продают в Барнауле за 12,5 млн рублей.

Общая площадь квартиры 126,3 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 98 тыс. рублей.

В трешке есть электрический камин, который можно включать для создания особенной уютной обстановки загородного дома.

Также внутри расположено два просторных санузла, один из них совмещенный с шикарным джакузи.

При ремонте использoвaлись только качеcтвенные мaтеpиaлы пpeмиум клaсca.

Новым владельцам могут оставить все, кроме спального гарнитура, телевизора, винилового проигрывателя и колонок.

Инфраструктура

Рядом ТРЦ Сити, ТРЦ Гулливер, ТРЦ Первомайский, зеленый сквер с фонтаном, АлтгУ, Налоговая, Гимназия №22, кофейни, детский сад №226, детский сад №33, развивающие детские центры, медицинские центры, клубы, рестораны.

А также в минуте ходьбы — остановка автобусная, трамвайная.

Ранее сообщалось, что гостевой дом с огромной территорией продают в Барнауле за 104 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале