Шикарное помещение свободного назначения продают в Барнауле за 24,9 млн рублей.

Общая площадь помещения 186,4 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 134 тыс. рублей.
Внутри сделан свежий ремонт с дизайнерскими элементами. Отличная видимость с дороги. Клиенты не смогут заблудиться.
Владелец отмечает, что есть возможность присоединения еще 80 кв. м.
Внутри стоит большой ресепшен, оборудованный кабинет косметолога. А также массажный и педикюрный кабинеты.
Очень привлекает внимание наличие душа в салоне. Ваши гости смогут принять его после различных процедур.
Если же в планах нет салонного бизнеса, то помещение можно полностью переделать под себя.
Ранее однокомнатную квартиру со светящейся кроватью сдают в Барнауле за 3,2 тыс. рублей.