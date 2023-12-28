Шестикомнатую квартиру в центре Барнаула продают за 21,9 млн рублей.

Общая площадь шестерешки 217 кв.м. Один "жилой квадрат" 101 тыс. рублей.
Hа плoщaдке располагается всего две кваpтиры, окнa выxoдят на всe стopоны. Соответственно, весь день в доме есть солнце.
Владелец отмечает, что квартира очень теплая, так как дом построен исключительно из кирпича.
Внутри располагается большая просторная прихожая для приема гостей и гостинная с камином. Стоит много высококачественной мебели, а также сауна с минимальным потребление электроэнергии.
В своем жилище вы не услышите соседей, потому что внутри сделана хорошая шумоизоляция.
В ванной-комнате имеется беде и очень удобная ванная с различными режимами.
Продавец подчеркнул, что практически вся мебель остается в квартире.
Ранее сообщалось, что на въезде в Барнаул вырастет уютный квартал с акцентными башнями в центре.