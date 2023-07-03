Шестиэтажный гараж с магазином построят прямо у заправки

Это второй гараж, который появится на этой территории. Все согласно ранее созданному плану квартала.
Шестиэтажный гараж вместит в себя 240 автомобильных боксов. Торговые помещения займут весь первый и частично второй и третий этажи.
Кроме того, 100 парковочных мест появится и на участке вне гаража. Рядом располагается АЗС.
Красно-серая цветовая гамма вписывает гараж в архитектурный облик квартала. Материал — силикатный кирпич с расшивкой швов и с покраской.
Заехать к гаражу можно будет с ул. Власихинской и внутриквартальных проездов.
Чтобы развести потоки тех, кто приехал в гараж от тех, кто желает посетить магазин, главный архитектор края Виктор Четошников предложил, развернуть здание на 180 градусов. Так можно организовать прямой въезд в паркинг.
10,7 тыс. кв. м — площадь участка;
2,8 тыс. кв. м — площадь застройки.
Проект поддержали.