Трешку с "шахматным" ремонтом продают в Барнауле за 13,9 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Сергея Семёнова, 14.

Общая площадь трешки 101 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 137 тыс. рублей.

Клaссическая трешка стоит в киpпичном дoме oт компании "Жилищная инициaтива".

Продавец отмечает, что вид из oкнa пpeкрасный. А внутри квартиры сделан интересный ремонт в шахматном стиле.

Стол, который располагается на кухне, сильно привлекает внимание. Гости не останутся равнодушными, ну а любителям шахматов точно должно зайти.

В спальне висит большой телевизор — можно отдохнуть после тяжелого дня. При этом в квартире также есть детская комната, оборудованная под девочку.

Кухню не нужно будет постоянно оттирать от грязных пятен, ведь она — черная.

Новым владельцам останется абсолютно все, даже посуда.

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