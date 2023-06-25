27 июня
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Недвижимость

Семикомнатную квартиру в едином стиле продают в Барнауле за 11,5 млн рублей

Квартиру с семью комнатами, оформленными в едином стиле, продают в Барнауле за 11,5 млн рублей. Объявление разместили на "Циан".

Семикомнатную квартиру в едином стиле продают в Барнауле за 11,5 млн рублей.
Семикомнатную квартиру в едином стиле продают в Барнауле за 11,5 млн рублей.
"Циан"

Площадь просторного жилья - 210 кв. м. Разместилась квартира на двух этажах - пятом и шестом.

Собственники описывают дом, как место, где простора хватит для каждого члена семьи - всем по комнате.

А собраться вместе можно в большой кухне-столовой площадью 15 кв. м. Из нее же есть выход на лоджию.

Большая гостиная также имеет лоджию и примыкающий к ней кабинет. Кроме того, на первом этаже есть просторный холл с гардеробной, спальня и большая ванная комната.

На втором этаже - три спальни, большая ванная комната, место под спортивную зону, лоджия.

Дом расположен в тихом спальном районе. Рядом - транспортная развязка, детский сад, школа, фитнес, ТРЦ.

В шаговой доступности Мизюлинская роща (мини-лес рядом с домом, свежий воздух, прогулки, здоровье). Во дворе всегда есть место для парковки. Детские площадки на выбор.

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