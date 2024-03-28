С тактичной подсветкой. В Барнауле одобрили эскиз дома в митинговавшем частном секторе

Частный вопрос
С предыдущего заседания дом подрос. Ранее на участке «ДС-Инвестстрой» хотел возвести 10-этажку, теперь 14-этажку. Связано с тем, что за это время к участку успели присоединить выкупленные территории. В будущем он может еще вырасти.
«С владельцами двух участков с северной стороны заключили договор намерений о том, что они готовы в доме получить квартиры взамен территорий, которые мы присоединим. Это на перспективу», - отметил архитектор Владимир Золотов. – Проходили обсуждения, встречи – соседи не против объекта».
Как подчеркнул архитектор, администрация официально выдала генеральный план земельного участка на зону многоквартирной застройки Ж1.
В прошлый раз решение строить дом на этом месте бурно обсуждалось. Главный архитектор края Виктор Четошников напоминал о том, что в 2019 году с принятием нового генплана территория этого микрорайона изменила назначение — с Ж4 на Ж1, то есть с индивидуальной застройки на многоэтажную. И жители узнали об этом только в 2021 году. Начались протесты с требованиями вернуть все назад.
Для микрорайона давно разработан эскизный проект планировки, в котором место индивидуальных домов заняли здания повыше. Тем не менее, сейчас разрабатывают новый генплан, где этим территориям намерены вернуть прошлое назначение.
Детали
Во дворе — площадки для спорта и детских игр. Чтобы отделить его от улицы и частного сектора, решили поставить прозрачный металлический забор (на эскизах – глухой кирпичный). Часть площадок для отдыха взрослых расположены на кровле пристроенного магазина.
Въезд во двор будет с ул. Танковой. С Новороссийской – в подземную парковку.
Первый и второй этаж предназначены под объекты общественного назначения. Последний, четырнадцатый – под технические помещения.
Чтобы не мешать жителям частной застройки, на фасадах будет «тактичная» подсветка.
Некоторым не понравилась простота исполнения дома.
«Рядовая секция на углу. Почему такое решение?», - спросил архитектор Сергей Шадрин.
«Фасад торца в сторону угла активнее, плюс здание само по себе акцентное за счет высоты - и без башенок на углу, - ответил Владимир Золотов. - Доклад на эскизной стадии – цветовой решение будет дорабатываться».
Член градостроительного совета Сергей Боженко оценил проект, сказав, что он отвечает основным требованиям и задает масштаб будущей застройке, отличной от той, что была в 1950-1960-е годы.
Председатель комитета по строительству города Антон Воробьев порекомендовал увеличивать подземную парковку второй уровень и выделить фасад на уровне первого-второго этажа.
2,8 тыс. кв. м – площадь участка;
1,1 тыс. кв. м – площадь застройки;
5 тыс. кв. м – площадь дома.
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